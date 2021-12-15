Суд взыскал с «Водоконала» Сочи 63 млн рублей за сброс неучтенных отходов в воду

«Водоконал» обязан отчитываться о вреде предприятия окружающей среде и выплачивать суммы, компенсирующие ущерб. Организация не отчиталась обо всех сбросах загрязняющих веществ в водные объекты. Разница между заявленной «Водоконалом» и реальной суммой ущерба природе составила более 62,8 млн рублей.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обнаружило, что сочинский «Водоканал» неправильно заполнил декларацию о плате за негативное влияние на окружающую среду — это нарушение законодательства.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что «Водоканал» проигнорировал требование возместить эту сумму, после чего Арбитражный суд Краснодарского края решил взыскать с нарушителя плату в полном объеме.

Напомним, в начале года мэрию Сочи обязали возместить 55 тыс. рублей ущерба за загрязнение моря нефтепродуктами. А в декабре прошлого года прокуратура выявила, что «Водоканал» сбрасывал неочищенные воды в реки Аше и Буу. Ущерб оценили в 2,4 млн рублей.