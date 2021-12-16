Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 16 декабря

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 16 декабря

Фантастический боевик «Матрица: Воскрешение» (16+) режиссера Ланы Вачовски — одна из самых ожидаемых премьер этого года. В четвертой части культовой франшизы бывший хакер Нео, потеряв память, посещает психиатра и принимает таблетки. Его преследуют таинственные видения и обрывки воспоминаний, и однажды он встречает женщину из прошлого — Тринити. Актеры Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэл Бернхардт вернулись к ролям из предыдущих фильмов серии.

Еще одна ожидаемая премьера года — фантастический экшн «Человек-паук: Нет пути домой» (12+). Фильм стал прямым продолжением лент «Возвращение домой» (2017) и «Вдали от дома» (2019), он же завершит трилогию. Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука, из-за его жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой. Герой проситСтивена Стрэнджа исправить ситуацию. Маг пытается помочь, но открывает брешь во вселенной, в результате чего появляются злодеи из других реальностей.

В прокат выходит мультфильм «Зверопой 2» (6+). Коала-продюсер Бастер намерен представить свою новую группу безжалостному волку-магнату Джимми Кристалу, который ищет таланты для шоу в театре «Кристальная башня». Совершенно случайно банда сообщает, что с ними на одной сцене будет петь легендарный рок-музыкант Клэй Кэллоуэй. Волк дает им три недели, чтобы уговорить Клэя выступить с ними.

Действие хоррора «Оленьи рога» (18+) начинается в старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию. Там на них что-то напало, после чего в лесу обнаружили их тела. Несколько недель спустя учительница средних классов начинает замечать, что с ее учеником — 12-летним Лукасом Уивером — явно что-то не так: мальчик рисует страшные картинки, отражающие то, что случилось в шахте.