В Сочи случился крупный пожар на смотровой площадке рядом с башней Ахун
Вечером 14 декабря на горе Ахун загорелись беседки. Площадь пожара составила 500 кв. метров
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание произошло около 19:44 — в это время поступило первое сообщение о пожаре на смотровой площадке у башни Ахун.
В 20:04 на место случившегося приехали спасатели. Пожарная разведка показала, что площадь огня составляла 500 кв. метров, там загорелись некапитальные строения. Полностью потушить огонь удалось в 21:11.
На месте работали 28 человек и 2 единицы техники. О пострадавших не сообщается.
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