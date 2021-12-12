В Музыкальном гетто Краснодара продали квартиру с позолотой и Иисусом на стенах

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта ajax.ru
    © Скриншот с сайта ajax.ru

В Краснодаре сняли с продажи роскошную квартиру в Музыкальном микрорайоне

4 ноября инстаграм-паблик «Туподар» обратил внимание на впечатляющее предложение на риелторском сайте ayax.ru. Городские соцсети и СМИ написали, что квартира почти в 69 кв. метров продавалась за 6 999 999 рублей. Сейчас на сайте «Аякса» объявление обозначено закрытым, но цена изменена — сейчас проданная квартира оценена в 9,5 млн рублей.

Объявление на сайте уверяло, что дизайнер квартиры «в первую очередь придал значение стилю-барокко», результатом чего стали «неимоверный простор и роскошь». Все стены оформлены лепниной с позолотой и росписями на христианскую тематику, в прихожей — зеркальные потолки, на полу — итальянский керамогранит. Квартира мебелирована изделиями некими «очень известными краснодеревщиками». Площадь кухни — 23 кв. метра, жилая площадь — 33. Квартира расположена на 2 этаже восьмиэтажки.

Также риелторы заявляли, что напротив дома по Московской, 152 — парк Галицкого, а рядом — удобный транспортный узел. Совсем скоро вторая часть утверждения перестанет быть ложью — как только власти Краснодара проложат трамвайную линию. Юга.ру сообщали, что ее обещали завершить до конца года, но недавно окончание строительства перенесли на март 2022 года. 

В сентябре Юга.ру опубликовали интервью с художницей Юлией Шафаростовой, которая посвятила Музыкальному микрорайону арт-проект «Бачикистан» и представляла его в московском музее «Гараж», на ярмарке Blazar и в краснодарской «Типография». Шафаростова провела экскурсию по знакомым до боли местам и рассказала о конспирологии, бедности и о том, как купить вибратор за счет галереи.

Благоустройство Деньги Жилье Музыкальный микрорайон Недвижимость

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В Музыкальном гетто Краснодара продали квартиру с позолотой и Иисусом на стенах
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