4 ноября инстаграм-паблик «Туподар» обратил внимание на впечатляющее предложение на риелторском сайте ayax.ru. Городские соцсети и СМИ написали, что квартира почти в 69 кв. метров продавалась за 6 999 999 рублей. Сейчас на сайте «Аякса» объявление обозначено закрытым, но цена изменена — сейчас проданная квартира оценена в 9,5 млн рублей.

Объявление на сайте уверяло, что дизайнер квартиры «в первую очередь придал значение стилю-барокко», результатом чего стали «неимоверный простор и роскошь». Все стены оформлены лепниной с позолотой и росписями на христианскую тематику, в прихожей — зеркальные потолки, на полу — итальянский керамогранит. Квартира мебелирована изделиями некими «очень известными краснодеревщиками». Площадь кухни — 23 кв. метра, жилая площадь — 33. Квартира расположена на 2 этаже восьмиэтажки.