В Краснодаре начался ремонт дороги на улице Героя Яцкова

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

9 декабря дорожники начали ремонтировать участок дороги на улице Героя Яцкова от Героев Разведчиков до Восточно-Кругликовской

По данным администрации Краснодара, ремонтные работы на этой улице должны были начаться в 2022 году. Сейчас там уже начались работы. Дорожники выставили ограждения и установили временные дорожные знаки. Протяженность самого участка составляет около 700 м.

Рабочие заменять на этом участке асфальт, бордюры, отремонтируют тротуары, сделают дорожную разметку и установят дорожные знаки.

«Это — шестая улица из запланированных к ремонту на 2022 год. Практика показывает — чем больше сможем сделать до наступления холодов, тем меньше ремонтной нагрузки на дорожную сеть будет весной и летом, когда транспортный поток увеличится», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Список участков, которые отремонтируют в Краснодаре в 2022 году 2023 году, можно посмотреть в разделе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

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В Краснодаре начался ремонт дороги на улице Героя Яцкова
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