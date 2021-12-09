В Краснодаре начался ремонт дороги на улице Героя Яцкова

9 декабря дорожники начали ремонтировать участок дороги на улице Героя Яцкова от Героев Разведчиков до Восточно-Кругликовской

По данным администрации Краснодара, ремонтные работы на этой улице должны были начаться в 2022 году. Сейчас там уже начались работы. Дорожники выставили ограждения и установили временные дорожные знаки. Протяженность самого участка составляет около 700 м.

Рабочие заменять на этом участке асфальт, бордюры, отремонтируют тротуары, сделают дорожную разметку и установят дорожные знаки.

«Это — шестая улица из запланированных к ремонту на 2022 год. Практика показывает — чем больше сможем сделать до наступления холодов, тем меньше ремонтной нагрузки на дорожную сеть будет весной и летом, когда транспортный поток увеличится», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.