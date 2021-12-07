Депутаты ЗСК составили план по развитию Калининского района

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ЗСК
    © Фото пресс-службы ЗСК

Медицина, промышленность, ЖКХ: депутаты ЗСК обсудили проблемы и перспективы Калининского района

7 декабря председатель Заксобрания Краснодарского края провел круглый стол с представителями Калининского района по вопросам социально-экономического развития муниципалитета. Заседание прошло в рамках Дней муниципальных образований в ЗСК.

В начале заседания Бурлачко кратко охарактеризовал район. Основной доход муниципалитету приносит сельское хозяйство: здесь развиты агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. Район богат водными ресурсами, поэтому точками роста являются рыболовство и рисоводство.

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Вместе с тем руководитель ЗСК подчеркнул проблемные области: нехватку кадров здравоохранения, изношенность сетей ЖКХ, самые низкие в крае зарплаты работников учреждений культуры. 

Муниципалитет участвует в 10 госпрограммах, которые позволят решить часть проблем. В поселениях строят офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, модернизируют коммунальные сети. Обновили автопарк центральной районной больницы. За два года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» муниципалитет привлек 26 специалистов. 

Но из-за низкого дохода (чуть больше 300 млн рублей) Калининский район не может участвовать в 14–15 госпрограммах, как другие муниципалитеты. Бурлачко обратил внимание на формирование бюджета района.

«Около 70% расходов краевой казны имеет социальную направленность. В Калининском районе их доля составляет 85%. О развитии в таком случае говорить сложно. Нам необходимо выстроить совместную работу так, чтобы иметь представление о перспективах, если не долгосрочных, то хотя бы на два-три года вперед», — подчеркнул Бурлачко.

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На заседании прозвучали предложения от профильных комитетов ЗСК:

  • заключать целевые договоры со студентами медицинских направлений, чтобы сократить дефицит врачей;
  • развивать логистику района, учитывая близость транзитной трассы в Крым;
  • привлекать инвестиции в промышленность: резерв энергомощностей района позволяет развивать промышленные предприятия.

«Район традиционно аграрный. Но без промышленного производства экономику сложно двигать вперед. Поэтому вопрос развития промзоны и создания логистического центра необходимо изучить. Нужно активнее включаться в госпрограммы, чтобы использовать весь потенциал», — подытожил Бурлачко.

Депутаты утвердили резолюцию, где отразили рекомендации по решению проблем Калининского района для органов местного самоуправления и краевых ведомств. В декабре на основе документа планируют выпустить постановление ЗСК. Оно станет дорожной картой для муниципалитета по достижению целей и задач до 2030 года.

ЗСК Калининский район Медицина Промышленность Сельское хозяйство Юрий Бурлачко

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