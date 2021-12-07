Депутаты ЗСК составили план по развитию Калининского района

В начале заседания Бурлачко кратко охарактеризовал район. Основной доход муниципалитету приносит сельское хозяйство: здесь развиты агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. Район богат водными ресурсами, поэтому точками роста являются рыболовство и рисоводство.

7 декабря председатель Заксобрания Краснодарского края провел круглый стол с представителями Калининского района по вопросам социально-экономического развития муниципалитета. Заседание прошло в рамках Дней муниципальных образований в ЗСК.

Вместе с тем руководитель ЗСК подчеркнул проблемные области: нехватку кадров здравоохранения, изношенность сетей ЖКХ, самые низкие в крае зарплаты работников учреждений культуры.

Муниципалитет участвует в 10 госпрограммах, которые позволят решить часть проблем. В поселениях строят офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, модернизируют коммунальные сети. Обновили автопарк центральной районной больницы. За два года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» муниципалитет привлек 26 специалистов.

Но из-за низкого дохода (чуть больше 300 млн рублей) Калининский район не может участвовать в 14–15 госпрограммах, как другие муниципалитеты. Бурлачко обратил внимание на формирование бюджета района.

«Около 70% расходов краевой казны имеет социальную направленность. В Калининском районе их доля составляет 85%. О развитии в таком случае говорить сложно. Нам необходимо выстроить совместную работу так, чтобы иметь представление о перспективах, если не долгосрочных, то хотя бы на два-три года вперед», — подчеркнул Бурлачко.