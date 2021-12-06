За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 713 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 713 пациентов с коронавирусом. Возраст больных от одного месяца до 95 лет

По данным кубанского оперштаба, 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 713 пациентов с коронавирусом. Среди зараженных 428 женщин и 285 мужчин. В том числе — 103 ребенка.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи заболевания по муниципалитетам: Краснодар — 183;

Динской район — 57;

Ейский район — 56;

Новороссийск — 45;

Сочи — 44;

Тихорецкий район — 35;

Армавир — 23;

Кавказский и Староминской районы — 18;

Ленинградский район — 17;

Анапа, Выселковский и Красноармейский районы — 14 жителей;

Туапсинский район — 13;

Кореновский, Лабинский, Северский и Усть-Лабинский райны — 12;

Крымский, Успенский и Щербиновский районы — 11;

Брюховецкий район — 9;

Тимашевский район — 8;

Курганинский, Новокубанский Славянский районы — 7;

Геленджик — 6;

Каневской, Кущевской и Тбилисской районы — 5;

Апшеронский и Отрадненский районы — 4;

Белоглинский, Гулькевичский, Приморско-Ахтарский районы — 3;

Темрюкский район — 2;

Абинский, Калининский и Крыловской районы — 1. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1822. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки 922 человека выписывали с выздоровлением, не удалось спасти 39 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 107 жителей, на ЭКМО — 6.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: Крым — 372;

Ростовская область — 652;

Ставропольский край — 451;

Севастополь — 195;

Дагестан — 156;

Кабардино-Балкарская Республика — 103;

Чечня — 83;

Северная Осетия — 84;

Адыгея — 106;

Ингушетия — 79;

Карачаево-Черкесская Республика — 73. Всего в России 6 декабря зарегистрировали 32 тыс. 136 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело за сутки 28 тыс. 70 человек, не удалось спасти 1 тыс. 184 человека. По состоянию на 3 декабря 72 млн 78 тыс. 412 человек привились первым компонентом вакцины. Полную вакцинацию прошли 63 млн 961 тыс. 690 человек. Коллективный иммунитет достиг 53,7%.