За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 713 случаев заражения коронавирусом

Краснодарский край

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  • © Фото Habib Dadkhah, unsplash.com
    © Фото Habib Dadkhah, unsplash.com

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 713 пациентов с коронавирусом. Возраст больных от одного месяца до 95 лет

По данным кубанского оперштаба, 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 713 пациентов с коронавирусом. Среди зараженных 428 женщин и 285 мужчин. В том числе — 103 ребенка.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи заболевания по муниципалитетам:

  • Краснодар — 183;
  • Динской район — 57;
  • Ейский район — 56;
  • Новороссийск — 45;
  • Сочи — 44;
  • Тихорецкий район — 35;
  • Армавир — 23;
  • Кавказский и Староминской районы — 18;
  • Ленинградский район — 17;
  • Анапа, Выселковский и Красноармейский районы — 14 жителей;
  • Туапсинский район — 13;
  • Кореновский, Лабинский, Северский и Усть-Лабинский райны — 12;
  • Крымский, Успенский и Щербиновский районы — 11;
  • Брюховецкий район — 9;
  • Тимашевский район — 8;
  • Курганинский, Новокубанский Славянский районы — 7;
  • Геленджик — 6;
  • Каневской, Кущевской и Тбилисской районы — 5;
  • Апшеронский и Отрадненский районы — 4;
  • Белоглинский, Гулькевичский, Приморско-Ахтарский районы — 3;
  • Темрюкский район — 2;
  • Абинский, Калининский и Крыловской районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1822. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки 922 человека выписывали с выздоровлением, не удалось спасти 39 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 107 жителей, на ЭКМО — 6.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 372;
  • Ростовская область — 652;
  • Ставропольский край — 451;
  • Севастополь — 195;
  • Дагестан — 156;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 103;
  • Чечня — 83;
  • Северная Осетия — 84;
  • Адыгея — 106;
  • Ингушетия — 79;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 73.

Всего в России 6 декабря зарегистрировали 32 тыс. 136 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело за сутки 28 тыс. 70 человек, не удалось спасти 1 тыс. 184 человека. По состоянию на 3 декабря 72 млн 78 тыс. 412 человек привились первым компонентом вакцины. Полную вакцинацию прошли 63 млн 961 тыс. 690 человек. Коллективный иммунитет достиг 53,7%.

  • © Статистика стопкоронавирус.рф
    © Статистика стопкоронавирус.рф
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За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 713 случаев заражения коронавирусом
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