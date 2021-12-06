За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 713 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 713 пациентов с коронавирусом. Возраст больных от одного месяца до 95 лет
По данным кубанского оперштаба, 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 713 пациентов с коронавирусом. Среди зараженных 428 женщин и 285 мужчин. В том числе — 103 ребенка.
Вот как распределились случаи заболевания по муниципалитетам:
- Краснодар — 183;
- Динской район — 57;
- Ейский район — 56;
- Новороссийск — 45;
- Сочи — 44;
- Тихорецкий район — 35;
- Армавир — 23;
- Кавказский и Староминской районы — 18;
- Ленинградский район — 17;
- Анапа, Выселковский и Красноармейский районы — 14 жителей;
- Туапсинский район — 13;
- Кореновский, Лабинский, Северский и Усть-Лабинский райны — 12;
- Крымский, Успенский и Щербиновский районы — 11;
- Брюховецкий район — 9;
- Тимашевский район — 8;
- Курганинский, Новокубанский Славянский районы — 7;
- Геленджик — 6;
- Каневской, Кущевской и Тбилисской районы — 5;
- Апшеронский и Отрадненский районы — 4;
- Белоглинский, Гулькевичский, Приморско-Ахтарский районы — 3;
- Темрюкский район — 2;
- Абинский, Калининский и Крыловской районы — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1822. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки 922 человека выписывали с выздоровлением, не удалось спасти 39 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 107 жителей, на ЭКМО — 6.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 372;
- Ростовская область — 652;
- Ставропольский край — 451;
- Севастополь — 195;
- Дагестан — 156;
- Кабардино-Балкарская Республика — 103;
- Чечня — 83;
- Северная Осетия — 84;
- Адыгея — 106;
- Ингушетия — 79;
- Карачаево-Черкесская Республика — 73.
Всего в России 6 декабря зарегистрировали 32 тыс. 136 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело за сутки 28 тыс. 70 человек, не удалось спасти 1 тыс. 184 человека. По состоянию на 3 декабря 72 млн 78 тыс. 412 человек привились первым компонентом вакцины. Полную вакцинацию прошли 63 млн 961 тыс. 690 человек. Коллективный иммунитет достиг 53,7%.