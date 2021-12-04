Геленджик получил три премии «Курортный Олимп – 2021»

Краснодарский край

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  • Вручение премии «Курортный Олимп – 2021» © Телеграм-канал Алексея Богодистова, T.me/s/BogodistovAA
    Вручение премии «Курортный Олимп – 2021» © Телеграм-канал Алексея Богодистова, T.me/s/BogodistovAA
  • Вручение премии «Курортный Олимп – 2021» © Телеграм-канал Алексея Богодистова, T.me/s/BogodistovAA
    Вручение премии «Курортный Олимп – 2021» © Телеграм-канал Алексея Богодистова, T.me/s/BogodistovAA
  • Вручение премии «Курортный Олимп – 2021» © Телеграм-канал Алексея Богодистова, T.me/s/BogodistovAA
    Вручение премии «Курортный Олимп – 2021» © Телеграм-канал Алексея Богодистова, T.me/s/BogodistovAA

По итогам конкурса «Курортный Олимп – 2021» город-курорт Геленджик был отмечен тремя наградами

3 декабря в Геленджике состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Курортный Олимп — 2021».

Среди лауреатов сразу три предприятия представляют город-курорт Геленджик. В списки лучших попали пансионат с лечением «Приморье» (в номинации «пятизвездочные отели») и оздоровительный комплекс «Сигнал» («проекты детского отдыха»), а туристическая компания «Командор» завоевала третье место среди туристских организаций.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-канале поздравил лауреатов и добавил, что город-курорт за 11 месяцев 2021 года уже успел принять более 3,5 миллионов гостей. Прямо сейчас, по его словам, «на территории Геленджика находится 12 тысяч туристов; на праздничные дни отели нашего курорта забронированы уже на 65%, к Новому году ожидаем полную загрузку».

Ранее на этой неделе три зеленых зоны в Геленджике получили статус особо охраняемой природной территории, а вчера курорт «Красная Поляна» открыл горнолыжный сезон.

Геленджик Курорты и туризм

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Геленджик получил три премии «Курортный Олимп – 2021»
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