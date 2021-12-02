В Краснодаре собираются построить еще два детских сада

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Депутаты гордумы 2 декабря утвердили изменения в бюджет. Речь идет об увеличении его расходной части. По словам директора департамента финансов Александра Чулкова, этого удалось добиться благодаря ассигнованиям, поступившим в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» краевой госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края в 2021–2024 годах».

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В 2022 году расходы увеличатся на 405 млн, в 2023 — на 233,5 млн рублей. Чиновник уточнил, что объекты, по которым увеличиваются бюджетные ассигнования, — это два детских садика. Один из них построят в районе станицы Елизаветинской, второй — в районе улиц Россинского и Батуринской.

По данным мэрии, проекты по садикам уже готовы, они прошли госэкспертизу. Строительство планируют начать в 2022 году. Каждый из них будет рассчитан на 350 детей. О сроках окончания строительства не сообщается.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара рассказали о планах построить школу на улице Григория Пономаренко в 2024 году. Разговоры о строительстве этой школы в Музыкальном микрорайоне идут с 2019 года.

Детские сады Краснодар Строительство

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