Жителей Кубани предупредилт о налипании мокрого снега

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 2 декабря

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» будет до 11 °C. Осадков в Кубанской столице не ожидается. Днем будет дуть юго-западный ветер с порывами 8 м/с. 

Синоптики красноярского гидрометцентра обещают по краю облачную погоду. Утром в отдельных районах пройдет дождь, местами сильный и с мокрым снегом. В некоторых районах налипание мокрого снега. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °C, в юго-восточных предгорных районах -3…2 °C. В горах ночью -1…-6 °C, днем -1…4 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 9-14 °C, ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. В Туапсинском районе 15-20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение в Сочи из-за налипания мокрого снега. Спасатели просят людей быть осторожными, обращать внимание на линии электропередач и не подходить к слабо укрепленным конструкциям.

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Жителей Кубани предупредилт о налипании мокрого снега
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