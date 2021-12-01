В Геленджике будут судить чиновницу за организацию свадьбы для помощника за бюджетные деньги

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Геленджикский суд рассмотри уголовное дело, которое возбудили против высокопоставленной чиновницы. Она поручила подчиненной организовать развлекательную программу для свадьбы ее помощника

По данным полицейских, 49-летняя чиновница (не уточняется, какой пост она занимала) дала поручение директору муниципального бюджетного учреждения организовать развлекательную программу для свадьбы своего помощника на безвозмездной основе.

После этого она издала указ о поощрении работников «за выполнение особо важных и срочных работ для целей, не связанных с уставной деятельностью учреждения». Против нее и еще одной сотрудницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий». От их действий бюджет города потерял 100 тыс. рублей.

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Обе подозреваемые находятся под домашним арестом. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ране Юга.ру писали, что бывшего вице-мэра Майкопа осудили на 2,5 года условно за незаконное предпринимательство. По данным СК, чиновник лично участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиям Майкопа. Он предоставлял им льготы и преимущества, а также «оказывал покровительство в иной форме».

Геленджик Превышение полномочий Суд

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В Геленджике будут судить чиновницу за организацию свадьбы для помощника за бюджетные деньги
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