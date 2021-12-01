В Геленджике будут судить чиновницу за организацию свадьбы для помощника за бюджетные деньги

Геленджикский суд рассмотри уголовное дело, которое возбудили против высокопоставленной чиновницы. Она поручила подчиненной организовать развлекательную программу для свадьбы ее помощника

По данным полицейских, 49-летняя чиновница (не уточняется, какой пост она занимала) дала поручение директору муниципального бюджетного учреждения организовать развлекательную программу для свадьбы своего помощника на безвозмездной основе.

После этого она издала указ о поощрении работников «за выполнение особо важных и срочных работ для целей, не связанных с уставной деятельностью учреждения». Против нее и еще одной сотрудницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий». От их действий бюджет города потерял 100 тыс. рублей.

Обе подозреваемые находятся под домашним арестом. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.