Разрушенный ветром балкон краснодарской многоэтажки восстановит управляющая компания

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

Стенку балкона на верхнем этаже многоквартирного дома в микрорайоне Гидростроителей сдуло ветром в ночь на 1 декабря. В итоге кирпичи попадали вниз на припаркованные автомобили, из людей никто не пострадал

Напомним, в Краснодаре вечером 30 ноября начался сильный дождь. Ночью погода ухудшилась, к ливню прибавился еще и ураганный ветер. В разных частях города оказались повалены деревья, повреждены здания, наблюдались перебои с подачей электроэнергии. На улице Писателя Знаменского, 20 порывы ветра разрушили стенку балкона на одном из верхних этажей многоквартирного дома. В результате кирпичи попадали вниз с большой высоты, повредив припаркованные автомобили.

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В мэрии Краснодара днем 1 декабря сообщили, что специалисты управления по жилищным вопросам проверят дом, где сдуло кирпичное ограждение на балконе. В администрации заявили, что здание обслуживает УК ООО «Жилсервис «Почтовый». Управляющая компания обязана восстановить кирпичный балкон и обеспечить безопасность жильцов.

Также чиновники пообещали проверить дом на Проспекте Чекистов, 8/1. Там ветер сорвал часть крыши. В паблике ВКонтакте Телетайп Краснодар горожане пожаловались, что они обратились в ТСЖ «Строй-Уют» по поводу ремонта крыши, но им ответили, что восстановление кровли начнется в следующий вторник.

«Специалисты проверят состояние крыши и обяжут ТСЖ «Строй-Уют» восстановить кровлю в максимально короткие сроки, чтобы не пострадали квартиры на верхних этажах дома», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что в ночь на 1 декабря в Гиагинском районе Республики Адыгея штормовой ветер частично сорвал кровлю с крыши в центральной районной больнице. Кроме того, еще в нескольких районах нарушилось электроснабжение.

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Разрушенный ветром балкон краснодарской многоэтажки восстановит управляющая компания
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