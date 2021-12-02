Краснодарских онкопациентов бесплатно проконсультируют врачи из Стамбула

16 и 17 декабря в Краснодаре пройдут встречи онкопациентов с врачами турецко-американской клиники «Анадолу» . Бесплатные консультации для пациентов с сопровождением переводчиков организовало краснодарское представительство клиники. Доктора также встретятся с российскими коллегами из частных и государственных клиник.

«Кому полезна встреча с нашими докторами? В первую очередь тем, кто ищет альтернативные, более эффективные методы лечения для себя или родных. Тем, кто хочет убедиться в правильности диагноза и назначенного лечения», — отметил руководитель представительства клиники «Анадолу» в Краснодаре Антон Казарин.

Чтобы попасть на прием к онкологу, нужно заранее предоставить клинике медицинские документы — выписки и заключения переведут на английский язык для врачей. Записаться можно по телефонам +7 (861) 217 56 75 и +7 (912) 639 95 41 или по электронной почте anton.kazarin@anadolusaglik.org. Количество мест ограничено.

Также краснодарское представительство проводит бесплатные консультации по вопросам лечения в клинике в бизнес-центре «Грин-хаус» (офис 821) на улице Северной, 326.