Краснодарских онкопациентов бесплатно проконсультируют врачи из Стамбула

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы медицинского центра «Анадолу»
    © Фото пресс-службы медицинского центра «Анадолу»

16 и 17 декабря краснодарские онкопациенты встретятся с врачами из турецко-американской клиники

16 и 17 декабря в Краснодаре пройдут встречи онкопациентов с врачами турецко-американской клиники «Анадолу». Бесплатные консультации для пациентов с сопровождением переводчиков организовало краснодарское представительство клиники. Доктора также встретятся с российскими коллегами из частных и государственных клиник.

Консультации проведут:

  • руководитель отделения онкоурологии, хирург, доцент Илькер Тинай; сфера профессиональных интересов — рак простаты, почек, мочевого пузыря, яичка;
  • руководитель отделения радиационной онкологии профессор Хале Башак Чалар; специализируется на лечении рака молочной железы, легких, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника;
  • медицинский онколог, профессор Ешим Йылдырым; занимается лучевой терапией злокачественных и доброкачественных опухолей, удаляет опухоли головного мозга и метастазы рака в головном мозге и других частях тела с помощью радиохирургической системы «Кибер-нож».

Что нужно знать пациенту:

«Кому полезна встреча с нашими докторами? В первую очередь тем, кто ищет альтернативные, более эффективные методы лечения для себя или родных. Тем, кто хочет убедиться в правильности диагноза и назначенного лечения», — отметил руководитель представительства клиники «Анадолу» в Краснодаре Антон Казарин.

Чтобы попасть на прием к онкологу, нужно заранее предоставить клинике медицинские документы — выписки и заключения переведут на английский язык для врачей. Записаться можно по телефонам +7 (861) 217 56 75 и +7 (912) 639 95 41 или по электронной почте anton.kazarin@anadolusaglik.org. Количество мест ограничено.

Также краснодарское представительство проводит бесплатные консультации по вопросам лечения в клинике в бизнес-центре «Грин-хаус» (офис 821) на улице Северной, 326.

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