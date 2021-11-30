В Сочи оползень может оставить без электричества 17 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграма Алексея Копайгородского, t.me/AlekseiKopaigorodskii
    © Фото из телеграма Алексея Копайгородского, t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи планируют построить подпорную стену около линии электропередачи, чтобы предотвратить энергоаварии

Подпорную стену собираются построить в Сочи около линии электропередачи на оползневом участке. Она находится на улице Искры в Адлерском районе. Движение грунта там началось еще весной. 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем телеграме, что поручил наладить там системы водоотведения и выстроить специальные лотки. Затем мэрия объявит тендер на строительство самой стены. 

«Все ответственные службы проинформированы. Ситуацию отслеживаем постоянно, пока серьёзной угрозы нет. Но по заключению экспертов, дожди могут привести к новым подвижкам», — написал мэр.

Как писали Юга.ру, оползни в Сочи происходят достаточно часто. В октябре по склону спозл коттеджный поселок «Горная поляна», а в марте оползень сошел на семиэтажный самострой.

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