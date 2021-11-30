Банк Уралсиб проведет новогоднюю акцию «Сезон подарков»
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Банк Уралсиб подарит клиентам 100 тыс. рублей за выполнение заданий в новогодней акции «Сезон подарков»
Банк Уралсиб запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для клиентов с дебетовыми и кредитными картами.
Чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться на сайте до 24 декабря и с 1 по 31 декабря выполнить пять заданий:
- Семь дней подряд совершать покупки от 500 рублей.
- Совершить покупки от 500 рублей в трех категориях из списка: кафе и рестораны, бакалейные магазины и супермаркеты, лимузины и такси, автозаправочные станции, билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро.
- Оплатить любую покупку от 500 рублей через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.
- Совершить покупку от 1000 рублей в интернете.
- Перевести физлицу не менее 500 рублей.
Каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если соответствует условиям.
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Призовой фонд акции составляет 1 млн 225 тыс. рублей. Его распределят так:
- 3 приза по 100 тыс. рублей,
- 5 призов по 50 тыс. рублей,
- 10 призов по 25 тыс. рублей,
- 30 призов по 5 тыс. рублей,
- 50 призов по 2,5 тыс. рублей,
- 150 призов по 1 тыс. рублей.
Победителей определит алгоритм — случайно выберет из числа участников акции, которые выполнят все задания. Победители получат награду на свою карту с 24 по 31 января 2022 года.
Узнать подробности об акции можно на сайте.
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