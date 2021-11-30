Банк Уралсиб проведет новогоднюю акцию «Сезон подарков»

Банк Уралсиб подарит клиентам 100 тыс. рублей за выполнение заданий в новогодней акции «Сезон подарков»

Банк Уралсиб запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для клиентов с дебетовыми и кредитными картами.

Чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться на сайте до 24 декабря и с 1 по 31 декабря выполнить пять заданий:

Семь дней подряд совершать покупки от 500 рублей.

Совершить покупки от 500 рублей в трех категориях из списка: кафе и рестораны, бакалейные магазины и супермаркеты, лимузины и такси, автозаправочные станции, билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро.

Оплатить любую покупку от 500 рублей через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Совершить покупку от 1000 рублей в интернете.

Перевести физлицу не менее 500 рублей.

Каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если соответствует условиям.