Банк Уралсиб проведет новогоднюю акцию «Сезон подарков»

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб подарит клиентам 100 тыс. рублей за выполнение заданий в новогодней акции «Сезон подарков»

Банк Уралсиб запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для клиентов с дебетовыми и кредитными картами.

Чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться на сайте до 24 декабря и с 1 по 31 декабря выполнить пять заданий:

  • Семь дней подряд совершать покупки от 500 рублей.
  • Совершить покупки от 500 рублей в трех категориях из списка: кафе и рестораны, бакалейные магазины и супермаркеты, лимузины и такси, автозаправочные станции, билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро.
  • Оплатить любую покупку от 500 рублей через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.
  • Совершить покупку от 1000 рублей в интернете.
  • Перевести физлицу не менее 500 рублей.

Каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если соответствует условиям.

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Призовой фонд акции составляет 1 млн 225 тыс. рублей. Его распределят так:

  • 3 приза по 100 тыс. рублей,
  • 5 призов по 50 тыс. рублей,
  • 10 призов по 25 тыс. рублей,
  • 30 призов по 5 тыс. рублей,
  • 50 призов по 2,5 тыс. рублей,
  • 150 призов по 1 тыс. рублей.

Победителей определит алгоритм — случайно выберет из числа участников акции, которые выполнят все задания. Победители получат награду на свою карту с 24 по 31 января 2022 года.

Узнать подробности об акции можно на сайте.

Акции Банки Деньги Новый год

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