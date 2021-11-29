Интерактивное ТВ от МТС появилось в 70 тыс. квартир Краснодара и Анапы

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя JESHOOTS.COM с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя JESHOOTS.COM с сайта unsplash.com

МТС за год подключила интерактивное ТВ жителям 70 тыс. квартир в Краснодарском крае

Компания МТС за год подключила 70 тыс. квартир в южных городах к интерактивному телевидению IPTV.

Услуга IPTV доступна жителям новых микрорайонов Краснодара на Западном Обходе, в поселке Березовом, на улицах Российской, Парусной, генерала Яцкова. Также интерактивное ТВ работает в отдельных жилых комплексах старых микрорайонов города — Гидростроителей, Пашковского, Фестивального, 40 лет Победы.

В Анапе технологией IPTV обеспечили почти весь центр города и спальные микрорайоны, частично — курортные территории.

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Чаще всего жители Краснодарского края подключают интерактивное ТВ с тарифом «Весь МТС». Он включает домашний интернет и мобильную связь, подписку на онлайн-кинотеатр KION. В пресс-службе оператора подчеркнули, что услуги в пакете могут стоить на 30% меньше, чем по отдельности.

В следующем году интерактивное ТВ от МТС появится в других городах региона.

МТС Телевидение Технологии

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