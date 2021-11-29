Интерактивное ТВ от МТС появилось в 70 тыс. квартир Краснодара и Анапы

МТС за год подключила интерактивное ТВ жителям 70 тыс. квартир в Краснодарском крае

Компания МТС за год подключила 70 тыс. квартир в южных городах к интерактивному телевидению IPTV.

Услуга IPTV доступна жителям новых микрорайонов Краснодара на Западном Обходе, в поселке Березовом, на улицах Российской, Парусной, генерала Яцкова. Также интерактивное ТВ работает в отдельных жилых комплексах старых микрорайонов города — Гидростроителей, Пашковского, Фестивального, 40 лет Победы.

В Анапе технологией IPTV обеспечили почти весь центр города и спальные микрорайоны, частично — курортные территории.