Жители Сочи попросили у Кондратьева построить школу

Краснодарский край

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  • 1 сентября в станице Динской © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    1 сентября в станице Динской © Фото Антона Быкова, Юга.ру

К 28 ноября губернатор Кубани получил 5,5 тыс. обращений, в том числе — о нехватке школ в Сочи

Жители Лазаревского района города-курорта обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с прямой линией, анонсированной на 1 декабря. Об этом 28 ноября сообщил «Коммерсантъ».

Сочинцы рассказали, что в одном из классов 34 учащихся, и дети учатся в две смены. Жители ожидают, что подобная ситуация ожидает и первоклассников. В Лазаревском районе работают четыре школы, где учатся 4 тыс. учеников, более тысячи — во вторую смену. По данным «Коммерсанта», число школьников во всем Сочи ежегодно растет на 5 тыс. человек.

Как сообщали Юга.ру, в начале очередного учебного года краснодарцы пожаловались, что в школе на 1,5 тыс. мест учится 6,5 тыс. детей. Власти сказали, что все в норме. В другой школе организовали так называемые мобильные классы — в коридоре.

Вениамин Кондратьев Сочи Строительство Школа Школьники

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Жители Сочи попросили у Кондратьева построить школу
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