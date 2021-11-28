Жители Сочи попросили у Кондратьева построить школу
К 28 ноября губернатор Кубани получил 5,5 тыс. обращений, в том числе — о нехватке школ в Сочи
Жители Лазаревского района города-курорта обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с прямой линией, анонсированной на 1 декабря. Об этом 28 ноября сообщил «Коммерсантъ».
Сочинцы рассказали, что в одном из классов 34 учащихся, и дети учатся в две смены. Жители ожидают, что подобная ситуация ожидает и первоклассников. В Лазаревском районе работают четыре школы, где учатся 4 тыс. учеников, более тысячи — во вторую смену. По данным «Коммерсанта», число школьников во всем Сочи ежегодно растет на 5 тыс. человек.
Как сообщали Юга.ру, в начале очередного учебного года краснодарцы пожаловались, что в школе на 1,5 тыс. мест учится 6,5 тыс. детей. Власти сказали, что все в норме. В другой школе организовали так называемые мобильные классы — в коридоре.