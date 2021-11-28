В Краснодаре без света остались 2400 человек, без тепла — 17 тыс.

Первая авария (скрытая утечка на тепловой магистрали КТЭЦ — Центр города) была обнаружена еще вчера, 27 ноября, в 19:25, однако ЕДДС рассказала о ней лишь сегодня днем, около 14 часов. Подачу тепла снизили на улицах Старокубанской, Второй пятилетке, Ставропольской и Бургасской. Авария затронула 134 многоквартирных домов и восемь соцобъектов: детские сады №№ 116, 121, 124, 31, 98, 101, школа № 6 и лицей № 4. Это 17 060 человек, среди них — 5600 детей.

В 5:43 аварийная бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» обнаружила порыв стальной магистральной трубы диаметром 530 мм на Ставропольской, 201 и прекратила подачу тепла в дома и соцобъекты, заявив, что «приблизительное время восстановления — 6-7 часов» [видимо, с момент публикации, то есть до 21:00. — прим. ред.].