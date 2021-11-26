На выходных в Краснодарском крае будут дожди и сильный ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

На Кубани в выходные дни 27-28 ноября будет дуть ветер до 25 м/с

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре на выходных будет 15-17 °C. В субботу, 27 ноября, в краевой столице будет облачно и без осадков. Вечером в воскресенье пройдет дождь.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю заморозки в ночное время. Ожидается понижение до -2 °C, в горах до -4…-9 °C. Днем потеплеет до 8-13 °C, в южной половине края 12-17 °C. Будет дуть ветер со скоростью 12-14 м/с, места порывы достигнут 15-20 м/с. 

На Черноморском ожидается побережье переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Днем воздух прогреется до 13-18 °C, ночью похолодает до 6-11 °C. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 20-25 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что из-за понижения среднесуточной температуры на Кубани увеличилось количество техногенных пожаров. Это связано с использованием отопительного оборудования. Спасатели просят быть осторожнее с электронагревательными приборами.

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На выходных в Краснодарском крае будут дожди и сильный ветер
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