Семь лет грозит бизнесмену и его охранникам, которые избили водителя «Газели» в Краснодаре

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против участников дорожного конфликта в поселке Индустриальном. Трое подозреваемых, которые проходят по этому делу, признали вину

Напомним, в октябре в социальных сетях опубликовали видео с камеры регистратора, на котором видно, как автомобили «Бентли» и «Гелендваген» заблокировали на дороге «Газель». Затем из одной иномарки вышли несколько мужчин и стали избивать водителя. Это случилось из-за того, что воитель «Газели» не уступил дорогу двум иномаркам, которые объезжали пробку по обочине.

Телеграм-канал Kub Mash тогда писал, что «Бэнтли», который попал на видео, принадлежит краснодарскому застройщику Темуру Намоеву. В социальных сетях появилась аудиозапись разговора бизнесменом — он сказал, что о ситуации ничего не знает и пообещал разобраться.

8 октября в центре Краснодара бизнесмена и его охранника задержали полицейские. Против водителей иномарок составили протоколы за нарушение правил дорожного движения. В СК возбудили делопо ч 2. ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). Там уточнили, что охраной был избит не только водитель, но и 19-летний пассажир «Газели».

26 ноября в краевой прокуратуре сообщили, что заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей города Краснодара и одного Республики Адыгея, которые избили двух человек во время дорожного конфликта в Индустриальном.