В Краснодаре завершили благоустройство второй очереди Симферопольского бульвара

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

На Симферопольском бульваре на участке от Сормовской до Приозерной заасфальтировали пешеходную дорожку, поставили лавочки и урны. Сейчас там высаживают сосны и можжевельник

Напомним, в 2019 году на месте гаражей и аварийных деревьев на улице Симферопольской появился бульвар. На первом этапе благоустройства там обновили покрытие, сделали велодорожку, всадили деревья и установили лавочки.

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В апреле жители Краснодара попросили главу Карасунского округа заняться благоустройством второй очереди бульвара от улицы Сормовской до Приозерной. В мэрии тогда рассказали, что эскизный проект бульвара уже готов, но для реализации нужно дополнительное финансирование.

Работы стартовали 8 октября. Чиновники пообещали привести в порядок зеленую зону до середины ноября, а весной — продолжить озеленение.

26 ноября в мэрии Краснодара сообщили о завершении благоустройства второй очереди бульвара. Рабочие установили новые лавочки, заасфальтировали зону для пешеходов. Также там началось озеленение территории. В планах у администрации — высадить там клены, ели и кустарники, сделать вокруг зеленой зоны живую изгородь 150 кустарников декоративной японской айвы, засеять газон, заменить ограждение стоящего рядом детского сада и школы, а также оборудовать новую игровую площадку.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее на территории второй очереди находились торговые павильоны, сама земля более 15 лет была в аренде, сообщили в пресс-слжубе администрации Краснодара. 

Благоустройство Краснодар Строительство

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