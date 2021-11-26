В Краснодаре завершили благоустройство второй очереди Симферопольского бульвара

На Симферопольском бульваре на участке от Сормовской до Приозерной заасфальтировали пешеходную дорожку, поставили лавочки и урны. Сейчас там высаживают сосны и можжевельник

Напомним, в 2019 году на месте гаражей и аварийных деревьев на улице Симферопольской появился бульвар . На первом этапе благоустройства там обновили покрытие, сделали велодорожку, всадили деревья и установили лавочки.

В апреле жители Краснодара попросили главу Карасунского округа заняться благоустройством второй очереди бульвара от улицы Сормовской до Приозерной. В мэрии тогда рассказали, что эскизный проект бульвара уже готов, но для реализации нужно дополнительное финансирование.

Работы стартовали 8 октября. Чиновники пообещали привести в порядок зеленую зону до середины ноября, а весной — продолжить озеленение.