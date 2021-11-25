Мэр Анапы выставил на аренду за рубль объекты культурного наследия при условии их восстановления
24 ноября мэр Анапы Василий Швец выступил на совещании по инфраструктуре детского отдыха, которое провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов
В совещании участвовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, представители органов исполнительной власти 85 регионов и руководители 2000 лагерей.
«Детский отдых не самый рентабельный бизнес. Но это важное направление, которому требуется поддержка. В этом году мы предусмотрели 2,3 млрд рублей на подготовку лагерей и санаториев к лету. В результате приняли 220 тыс. детей со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходимо больше финансирования. Предлагаем внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, что позволит дополнительно привлекать федеральные деньги», — заявил Кондратьев.
Кравцов поблагодарил администрацию края за активную работу в этом направлении: «Для сохранения здравниц нужна поддержка на федеральном уровне. Мы собрали актуальную статистику по инфраструктуре детского отдыха в РФ. В дальнейшем предложим план модернизации объектов инфраструктуры, который проработаем с регионами. Ряд решений примем в этом году».
Василий Швец рассказал о взаимодействии лагеря «Жемчужина России» со Свердловской областью, где действует программа, по которой ежегодно 2 тыс. уральских детей оздоравливаются в Анапе.
«Предлагаем рассмотреть возможность заключения соглашений между лагерями и администрациями регионов в рамках госзаданий, ведь такая практика — гарантия стабильности отрасли и оздоровления как можно большего количества детей», — сказал Швец.
Также он предложил:
- зафиксировать программу туристического кешбэка минимум на 3-5 лет,
- создать механизм льготного кредитования по одному из нацпроектов на строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих детских лагерей,
- сдавать в аренду объекты культурного наследия на длительный срок за 1 рубль при условии их восстановления на государственных объектах детского отдыха, которые сейчас простаивают.
Руководители анапских здравниц «Жемчужина России» и «Вита» пожаловались на дорогой проезд для детей, стоимость которого иногда выше путевки. Кравцов пообещал, что все предложения с совещания будут рассмотрены, в том числе — на ближайшем заседании Ассоциации детских лагерей.