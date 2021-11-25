Мэр Анапы выставил на аренду за рубль объекты культурного наследия при условии их восстановления

В совещании участвовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, представители органов исполнительной власти 85 регионов и руководители 2000 лагерей. «Детский отдых не самый рентабельный бизнес. Но это важное направление, которому требуется поддержка. В этом году мы предусмотрели 2,3 млрд рублей на подготовку лагерей и санаториев к лету. В результате приняли 220 тыс. детей со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходимо больше финансирования. Предлагаем внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, что позволит дополнительно привлекать федеральные деньги», — заявил Кондратьев. Кравцов поблагодарил администрацию края за активную работу в этом направлении: «Для сохранения здравниц нужна поддержка на федеральном уровне. Мы собрали актуальную статистику по инфраструктуре детского отдыха в РФ. В дальнейшем предложим план модернизации объектов инфраструктуры, который проработаем с регионами. Ряд решений примем в этом году».

Василий Швец рассказал о взаимодействии лагеря «Жемчужина России» со Свердловской областью, где действует программа, по которой ежегодно 2 тыс. уральских детей оздоравливаются в Анапе.



«Предлагаем рассмотреть возможность заключения соглашений между лагерями и администрациями регионов в рамках госзаданий, ведь такая практика — гарантия стабильности отрасли и оздоровления как можно большего количества детей», — сказал Швец.



Также он предложил:

зафиксировать программу туристического кешбэка минимум на 3-5 лет,

создать механизм льготного кредитования по одному из нацпроектов на строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих детских лагерей,

сдавать в аренду объекты культурного наследия на длительный срок за 1 рубль при условии их восстановления на государственных объектах детского отдыха, которые сейчас простаивают.



Руководители анапских здравниц «Жемчужина России» и «Вита» пожаловались на дорогой проезд для детей, стоимость которого иногда выше путевки. Кравцов пообещал, что все предложения с совещания будут рассмотрены, в том числе — на ближайшем заседании Ассоциации детских лагерей.