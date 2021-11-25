За третий квартал 2021 года МегаФон увеличил выручку на 6,2%
МегаФон рассказал о ключевых результатах третьего квартала 2021 года
Выручка выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд рублей. Сервисная выручка за период выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей. Этого удалось достигнуть за счет монетизации мобильной передачи данных (количество ее пользователей за квартал выросло на 6,9%), контент-услуг (в том числе группы START), а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ.
Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд рублей в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросли продажи дорогих смартфонов.
База абонентов МегаФона в РФ увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и достигла 74,2 млн по новой методике учета. Дело в том, что во втором полугодии 2020 года завершилась миграция на новый биллинг — комплекс программ, собирающих данные об услугах связи, тарифах и выставляющих счета абонентам. После этого провайдер скорректировал учет абонентской базы, ужесточив проверку активности абонентов. Теперь МегаФон может эффективнее использовать номерную емкость.
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Операционный доход до вычета амортизации (OIBDA) снизился на 1,3% — до 39,4 млрд рублей. Рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. — до 42,8%. На это повлияло увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также — на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов и возвращением сотрудников в офисы.
С планомерным снижением долговой нагрузки сокращаются и расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд рублей — до 286,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 3,3% — до 13,5 млрд рублей.
Общее количество базовых станций МегаФона к концу третьего квартала превысило 202,1 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил почти 16%. За счет активных инвестиций в сеть в прошлом компания продолжила развивать инфраструктуру и сохранила лидерство в мобильной передаче данных без наращивания расходов. Капитальные расходы (CAPEX) составили 10,8 млрд рублей, что на 2% ниже, чем в третьем квартале 2020 года.