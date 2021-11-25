За третий квартал 2021 года МегаФон увеличил выручку на 6,2%

Выручка выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд рублей. Сервисная выручка за период выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей. Этого удалось достигнуть за счет монетизации мобильной передачи данных (количество ее пользователей за квартал выросло на 6,9%), контент-услуг (в том числе группы START), а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ.



Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд рублей в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросли продажи дорогих смартфонов.



База абонентов МегаФона в РФ увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и достигла 74,2 млн по новой методике учета. Дело в том, что во втором полугодии 2020 года завершилась миграция на новый биллинг — комплекс программ, собирающих данные об услугах связи, тарифах и выставляющих счета абонентам. После этого провайдер скорректировал учет абонентской базы, ужесточив проверку активности абонентов. Теперь МегаФон может эффективнее использовать номерную емкость.