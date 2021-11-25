Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 25 ноября (если у вас есть QR-код)

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо», реж. Эдгар Райт, 2021 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо», реж. Эдгар Райт, 2021 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 25 ноября

Фантастический хоррор «Обитель зла: Раккун-Сити» (18+) — продолжение истории фармацевтической корпорации Umbrellа. Раккун-Сити превратился в город-призрак, но глубоко под землей набирает силу великое зло. Чтобы выжить, уцелевшей горстке людей придется сплотиться.

Детективный триллер «Прошлой ночью в Сохо» (18+) рассказывает историю Элоизы «Элли» Тёрнер, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды. Она периодически видит в зеркалах призрак матери, которая покончила с собой, когда девочке было семь лет. Однажды Элли мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира — начинающую певицу.

Действие мультфильма «Энканто» (6+) происходит в одноименном чудесном уголке, спрятанном в горах Колумбии. Каждый ребенок в семье Мадригалов наделен уникальным даром. Суперспособности обошла стороной одну лишь юную Мирабель.

Действие мелодрамы «Купе номер 6» (16+) происходит в поезде Москва-Мурманск. Студентка из Финляндии пытается сбежать от своей любви. Ей приходится делить долгую поездку и тесное купе с русским шахтером.

Напомним, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, кубанцы старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, либо справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.

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Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 25 ноября (если у вас есть QR-код)
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