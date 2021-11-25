Синоптики обещают дождливые выходные на Кубани

25 и 26 ноября в крае ожидается переменная облачность, а затем начнутся дожди. Причем пасмурная погода сохранится всю следующую неделю

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодарском крае до конца рабочей недели сильных осадков не ожидается. Однако на входных будет пасмурно, местами пройдут дожди. В Краснодаре в субботу воздух утром прогреется до 9°, днем — до 14°С. В воскресенье больших перепадов температур не ожидается, а вот вероятность дождя увеличится.

По данным краевого гидрометцентра, в конце недели в крае местами возможны дожди, но в основном осадков не ожидается. 26 ноября температура воздуха ночью составит 1…-6°С, в юго-восточных районах края -5…-10°С, 27 ноября — 0…+5°С, в юго-восточных предгорных районах -2…-7°С, днем 26 ноября ожидается 6…11°С, в южной половине края 11…16°С.