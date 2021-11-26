На Кубани строят автоматизированную ферму на 700 голов рогатого скота

Новая ферма рассчитана на 700 голов крупного рогатого скота. Ее планируют запустить уже в конце этого года.

24 ноября объект посетил глава Тбилисского района Евгений Ильин, чтобы убедиться, что животноводческие корпуса строят по новым санитарно-защитным требованиям.