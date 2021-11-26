На Кубани строят автоматизированную ферму на 700 голов рогатого скота
ЗАО племенной звероводческий совхоз «Северинский» строит животноводческий комплекс в Тбилисском районе
Новая ферма рассчитана на 700 голов крупного рогатого скота. Ее планируют запустить уже в конце этого года.
24 ноября объект посетил глава Тбилисского района Евгений Ильин, чтобы убедиться, что животноводческие корпуса строят по новым санитарно-защитным требованиям.
Корпуса будут оснащены современным оборудованием, роботизированными доильными установками. В них намерены установить климат-контроль, орошение, систему дозированного кормления и многое другое. Это позволит автоматизировать всю работу.
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