На Кубани строят автоматизированную ферму на 700 голов рогатого скота

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы Тбилисского района
    © Изображение пресс-службы Тбилисского района

ЗАО племенной звероводческий совхоз «Северинский» строит животноводческий комплекс в Тбилисском районе

Новая ферма рассчитана на 700 голов крупного рогатого скота. Ее планируют запустить уже в конце этого года.

24 ноября объект посетил глава Тбилисского района Евгений Ильин, чтобы убедиться, что животноводческие корпуса строят по новым санитарно-защитным требованиям.

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Корпуса будут оснащены современным оборудованием, роботизированными доильными установками. В них намерены установить климат-контроль, орошение, систему дозированного кормления и многое другое. Это позволит автоматизировать всю работу.

Животноводство Сельское хозяйство Строительство Тбилисский район

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