В Геленджике открыли четвертый пункт вакцинации

В пресс-службе мэрии Геленджика пояснили, что такое решение обусловлено тем, что жители курорта активно пользуются пунктами вакцинации вне поликлиник. К тому же, по мнению мэрии, за последний месяц число желающих привиться от коронавируса выросло втрое, что привело к очередям.



Новый пункт призван рассредоточить желающих привиться. В КРЦ «Радуга» на улице Первомайской, 8 медработники готовы привить всех желающих с 10:00 до 16:00. При себе нужен паспорт и СНИЛС.