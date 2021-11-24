В Геленджике открыли четвертый пункт вакцинации
С 22 ноября в холле культурно-развлекательного центра «Радуга» действует новый прививочный пункт
В пресс-службе мэрии Геленджика пояснили, что такое решение обусловлено тем, что жители курорта активно пользуются пунктами вакцинации вне поликлиник. К тому же, по мнению мэрии, за последний месяц число желающих привиться от коронавируса выросло втрое, что привело к очередям.
Новый пункт призван рассредоточить желающих привиться. В КРЦ «Радуга» на улице Первомайской, 8 медработники готовы привить всех желающих с 10:00 до 16:00. При себе нужен паспорт и СНИЛС.
Делать прививку от коронавируса или нет:
В мэрии напомнили про остальные пункты вакцинации:
- здание администрации Геленджика на Революционной, 1;
- городская поликлиника на Кирова, 20, кабинет № 35;
- центральный рынок, слева от входа со стороны Рыночной площади.
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