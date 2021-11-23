В Краснодаре до 31 декабря уточнят водные границы Карасунов

На кадастровый учет в городе поставлены 13 земельных участков у Карасунских озер. Еще три участка внесут в реестр до Нового года

По словам чиновников, в Краснодаре завершат формирование водных границ Карасунских озер до 2022 года. После этого земли у озер поставят на учет в Росреестре и закрепят за учреждениями, которые будут содержать и обслуживать участки.

Власти города пообещали, что на сформированных участках вдоль берега разобьют скверы и зоны отдыха, где это возможно.

В мэрии уточнили, что инвентаризация территории вокруг прудов ведется уже около четырех лет.

«Все возможные в рамках правового поля участки, которые выбыли из муниципальной собственности, были возвращены, а договоры аренды расторгнуты», — сообщили в пресс-службе администрации города.