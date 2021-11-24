Банк Уралсиб запустил «Черную пятницу» для предпринимателей

В честь «Черной пятницы» банк Уралсиб подарит бизнесу сертификат на 1000 рублей за открытие расчетного счета

Для всех новых клиентов банка, заполнивших заявку с 22 ноября по 5 декабря и открывших расчетный счет в банке до 31 декабря текущего года, Уралсиб приготовил подарки.

В течение пяти рабочих дней со дня открытия расчетного счета банк отправит письмо с сертификатом на электронную почту, указанную в заявке. Сертификат, номиналом 1000 рублей, действителен в течение 180 дней с момента отправки. Количество сертификатов не ограничено.

Узнать подробнее об условиях акции можно на ее странице и по телефону горячей линии для бизнеса 8(800)700-77-16.