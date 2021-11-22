Сайт «ПроДокторов» назвал лучших врачей по отзывам пациентов

Партнерский Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Руководитель премии Сергей Федосов (в центре) © Изображение пресс-службы «ПроДокторов»
    Руководитель премии Сергей Федосов (в центре) © Изображение пресс-службы «ПроДокторов»

20 ноября сайт «ПроДокторов» назвал победителей премии, основанной на отзывах пациентов

На вручение премии в Москву приехали 165 участников в 55 номинациях. Полный список номинантов и победителей опубликован здесь.

Из ЮФО в число победителей попали пластический хирург Александр Маркушин (Краснодар), функциональный диагност Василий Мязин (Краснодар), челюстно-лицевой хирург Левон Нанавян (Ростов), неонатолог Елена Насонова (Новороссийск), детский офтальмолог Виктория Точилина (Ростов), стоматолог-ортопед Анна Чернова (Краснодар), эндоскопист Андрей Чумаченко (Сочи).

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«Спасибо организаторам — такого формата мероприятия для врачей бывают довольно редко. Спасибо и нашим пациентам — желаю всем здоровья и успехов», — сказал ревматолог Олег Одноволов из Краснодара.

«Я рад, что, несмотря на пандемию, мы смогли организовать премию и устроить небольшой праздник для врачей из разных городов РФ. Мне важно, чтобы премия «ПроДокторов» была по-настоящему народной, поэтому мы намеренно не учитывали в рейтинге стаж и категорию докторов. На результаты влияли только отзывы пациентов, которые оставляли их на портале в течение года», — рассказал основатель сервиса Сергей Федосов.

Здравоохранение Интернет Медицина

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