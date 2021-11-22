Сайт «ПроДокторов» назвал лучших врачей по отзывам пациентов

На вручение премии в Москву приехали 165 участников в 55 номинациях. Полный список номинантов и победителей опубликован здесь .

«Спасибо организаторам — такого формата мероприятия для врачей бывают довольно редко. Спасибо и нашим пациентам — желаю всем здоровья и успехов», — сказал ревматолог Олег Одноволов из Краснодара.

«Я рад, что, несмотря на пандемию, мы смогли организовать премию и устроить небольшой праздник для врачей из разных городов РФ. Мне важно, чтобы премия «ПроДокторов» была по-настоящему народной, поэтому мы намеренно не учитывали в рейтинге стаж и категорию докторов. На результаты влияли только отзывы пациентов, которые оставляли их на портале в течение года», — рассказал основатель сервиса Сергей Федосов.