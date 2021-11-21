На Кубани впервые за 19 дней стала отрицательной динамика прироста заболевших коронавирусом
Впервые после 3 ноября сегодня в Краснодарском крае зафиксировано меньше новых заражений Covid-19 по сравнению с предыдущим днем
Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом 21 ноября объявил, что за минувшие сутки в Краснодаре зафиксировано 989 новых случаев заражения Covid-19. Несмотря на то, что это очень высокая цифра (вторая за всю историю наблюдений), динамика инфицирования показала отрицательный рост — ведь днем ранее на Кубани выявили 997 инфицированных.
Предыдущий случай, когда ежедневный прирост заболевших в Краснодарском крае снижался, был 3 ноября: 286 новых случаев относительно 287, зафиксированных 2 ноября.
Напомним, что сегодня в Новороссийске состоялся народный сход против новых эпидемиологических ограничений, которые вступят в силу на территории края завтра, 22 ноября.