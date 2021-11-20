На кубанское казачество выделили еще 4,9 млн рублей

Четыре проекта кубанского казачества из Краснодара, Динского и Щербиновского районов по итогам краевого конкурса получат поддержку на общую сумму 4,9 млн рублей

В Щербиновском районе организуют работу конноспортивного клуба и спортивно-досуговых мероприятий. Также в регионе проведут традиционные виды состязаний, посвященные памятным датам кубанского казачества и цикл обучающих лекций в социальных сетях, снимут документальный фильм о войсковом протоиерее Кирилле Россинском. Всего в 2021 году получили поддержку 26 грантовых проектов Кубанского казачьего войска на общую сумму в почти 20 млн рублей.

«В следующем году будет организована экспертная группа по подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах. Это позволит более активно выходить с инициативами, получать финансирование для реализации наших идей. За счет грантов в текущем году уже удалось реализовать ряд спортивно-инфраструктурных и культурных проектов», — цитирует вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова пресс-служба краевой администрации.

Сообщается, что в январе 2022 года подведут итоги очередного конкурса президентских грантов, в котором участвуют 36 проектов кубанского казачества на общую сумму 40 млн рублей.