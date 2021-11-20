Можно ли улететь из аэропортов Кубани? Отвечаем

Как сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика», в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы в точках общественного питания будут требовать QR-код для обслуживания. Их будут сканировать на входе и на кассах, сверяя данные с документом. Предъявлять код можно как распечатанный, так и сохраненный в электронном виде. Бумажные справки или сертификаты без QR-кодов приниматься не будут. Лица до 18 лет обслуживаются без них.

Посетители без QR-кодов смогут купить еду и напитки только на вынос. В остальном, отсутствие кода никак не повлияет на пребывание пассажира в терминале. Он не требуется для покупки билетов и прохода на борт воздушного судна. Напомним, ограничения вступили в силу 30 октября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Как писали Юга.ру, на Кубани с 22 ноября для посещения ТЦ, развлекательных мероприятий и спортзалов необходим QR-код. Меры будут действовать до 18 января 2022 года.