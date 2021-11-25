Товары из ИКЕА бесплатно доставят в пункты выдачи в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото автора Karolina Grabowska с сайта pexels.com
    © Фото автора Karolina Grabowska с сайта pexels.com

Жители Краснодара могут заказать бесплатную доставку из ИКЕА до ближайшего пункта выдачи

Дистанционные покупки стали еще проще: теперь краснодарцам доступна бесплатная доставка заказов из ИКЕА в партнерские пункты выдачи. 

Чтобы оформить заказ, нужно добавить товары в корзину на сайте или в мобильном приложении ИКЕА, указать адрес и выбрать услугу «Самовывоз».

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Если габариты заказа не более 60х40х40 см и его вес не превышает 19,5 кг, товар доставят в пункт выдачи OZON, «Почты России», СДЭК, DPD, «Деловых линий».

Если товары не подходят под параметры, сайт предложит альтернативные способы доставки товаров — доставку на дом или самовывоз из терминала или магазина.

Предложение действует до 30 января.

Доставка и курьеры ИКЕА Торговля

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