Товары из ИКЕА бесплатно доставят в пункты выдачи в Краснодаре

Жители Краснодара могут заказать бесплатную доставку из ИКЕА до ближайшего пункта выдачи

Дистанционные покупки стали еще проще: теперь краснодарцам доступна бесплатная доставка заказов из ИКЕА в партнерские пункты выдачи.

Чтобы оформить заказ, нужно добавить товары в корзину на сайте или в мобильном приложении ИКЕА, указать адрес и выбрать услугу «Самовывоз».

Если габариты заказа не более 60х40х40 см и его вес не превышает 19,5 кг, товар доставят в пункт выдачи OZON, «Почты России», СДЭК, DPD, «Деловых линий».

Если товары не подходят под параметры, сайт предложит альтернативные способы доставки товаров — доставку на дом или самовывоз из терминала или магазина.

Предложение действует до 30 января.