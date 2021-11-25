Товары из ИКЕА бесплатно доставят в пункты выдачи в Краснодаре
Партнерский Краснодарский край
Жители Краснодара могут заказать бесплатную доставку из ИКЕА до ближайшего пункта выдачи
Дистанционные покупки стали еще проще: теперь краснодарцам доступна бесплатная доставка заказов из ИКЕА в партнерские пункты выдачи.
Чтобы оформить заказ, нужно добавить товары в корзину на сайте или в мобильном приложении ИКЕА, указать адрес и выбрать услугу «Самовывоз».
Если габариты заказа не более 60х40х40 см и его вес не превышает 19,5 кг, товар доставят в пункт выдачи OZON, «Почты России», СДЭК, DPD, «Деловых линий».
Если товары не подходят под параметры, сайт предложит альтернативные способы доставки товаров — доставку на дом или самовывоз из терминала или магазина.
Предложение действует до 30 января.
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