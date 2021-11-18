В Краснодаре на улице Рабочей заменят трубопровод. Жителям обещают не отключать воду

Краснодарский «Росводоканал» заменит участок трубопровода на улице Рабочей — от Трамвайной до Сормовской. О времени проведения работ не сообщается

18 ноября в мэрии Краснодара сообщили о разработке проекта реконструкции водопроводных сетей на участке улицы Рабочей. Там вместо стальных труб планируют уложить полиэтиленовые со сроком службы не менее 50 лет. Работы выполнит «Росводоканал Краснодар» по инвестиционной программе компании. Замена участка займет около двух месяцев, в этот период местным жителям не будут отключать воду.

О датах, когда начнутся и завершатся работы, ничего не сообщается. Уточняется, что к замене труб приступят, когда проект получит разрешение. На сайте самой компании информации об этих работах нет.

В мэрии Краснодара 12 ноября было утверждено постановление о разрешении на подготовку документации по объекту. Там также говорится, что проект прошел общественные слушания.