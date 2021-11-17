Полуторагодовалая Настя страдает судорогами, а нужного лекарства нет в России. Вы можете помочь девочке с лечением

Краснодарский край

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  • Настя Грауэр © Фото предоставлено «Русфондом»
    Настя Грауэр © Фото предоставлено «Русфондом»

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств на лечение полуторагодовалой Насти Грауэр из Туапсе

Мама Насти рассказала, что с первых дней жизни у девочки при кормлении надувался живот. Врачи говорили, что это обычные колики и заменили грудное молоко на специальную смесь. В полтора месяца Настя почти без симптомов перенесла пневмонию, но её долго лечили в больнице. 

После выписки во время кормления у девочки остановилось дыхание и она посинела. Её госпитализировали и диагностировали тяжелую пневмонию. За первый год жизни воспаления легких случились у Насти пять раз, чередуясь с бронхитами. В три месяца у девочки начались приступы эпилепсии. 

Врачи назначили противосудорожные препараты. Но пока их подбирали, ребенок оказался в реанимации с пневмонией, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители Насти начали рассылать письма в федеральные клиники и в апреле 2021 года им предложили обследоваться в Москве. 

Там врачи установили, что у Насти имеется генетическое заболевание. Вылечить его нельзя, но можно облегчить физическое состояние. Ребенку назначили препарат «Сабрил». После его приема судороги почти, но лекарство не зарегистрировано в России и стоит очень дорого.

Заведующая детской поликлиникой Туапсе Александра Боброва сказала, что препарат необходим девочке для достижения ремиссии и возможности дальнейшего развития.

«Насте поставлен ряд диагнозов, одно из заболеваний — генетическое, выраженное частыми эпилептическими приступами. При подборе терапии все доступные в нашей стране лекарства использовались в максимально переносимых дозах без эффекта. После углубленного обследования, количество судорог у девочки удалось снизить после начала терапии препаратом сабрил (вигабатрин)», — сказала Боброва.

У Насти ей семилетний старший брат Максим. Он мечтает водить сестру в детский сад. В семье работает только отец, мама постоянно находится с ребенком. Для лечения Насти необходимо собрать 134 тыс. 158 рублей. 

Как помочь Насте?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Настя Грауэр);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь Алисе и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

Благотворительность Дети Русфонд

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