На сочинском курорте «Роза Хутор» появились электромобили

На курорте «Роза Хутор» запустили трансфер и экскурсии на электромобилях

Экологичный транспорт — электромобили — теперь будут использовать в горах Сочи. Легкие электромобили будут круглый год возить гостей курорта «Роза Хутор» с остановками от центральной площади до этнопарка «Моя Россия». «В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили — экологически чистое средство передвижения, удобное для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Такой подход к логистике на горных курортах можно встретить в Швейцарии», — пояснил организатор перевозок, руководитель компании «Святэко» Сергей Шашков.

Он рассказал, что на курорте «Роза Хутор» используют современные электромобили с литиевыми аккумуляторами, которые служат более 20 лет. Всего запустили четыре восьмиместных машины и два гольф-кара. Автомобили оборудованы держателями для лыж и сноубордов. «Любителям катания больше не придется идти пешком от подъемника до своей машины или гостиницы в тяжелых лыжных ботинках», — добавил Шашков. Кроме того, гости смогут посетить экскурсии по курорту на электромобилях. Длительность поездки — около часа. В следующем году организаторы планируют расширить парк электромобилей и запустить новые экскурсии: например, по маршруту от горной Олимпийской деревни до «Роза Вейк парка» на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря.