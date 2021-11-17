На сочинском курорте «Роза Хутор» появились электромобили
На курорте «Роза Хутор» запустили трансфер и экскурсии на электромобилях
Экологичный транспорт — электромобили — теперь будут использовать в горах Сочи. Легкие электромобили будут круглый год возить гостей курорта «Роза Хутор» с остановками от центральной площади до этнопарка «Моя Россия».
«В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили — экологически чистое средство передвижения, удобное для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Такой подход к логистике на горных курортах можно встретить в Швейцарии», — пояснил организатор перевозок, руководитель компании «Святэко» Сергей Шашков.
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Он рассказал, что на курорте «Роза Хутор» используют современные электромобили с литиевыми аккумуляторами, которые служат более 20 лет. Всего запустили четыре восьмиместных машины и два гольф-кара. Автомобили оборудованы держателями для лыж и сноубордов.
«Любителям катания больше не придется идти пешком от подъемника до своей машины или гостиницы в тяжелых лыжных ботинках», — добавил Шашков.
Кроме того, гости смогут посетить экскурсии по курорту на электромобилях. Длительность поездки — около часа. В следующем году организаторы планируют расширить парк электромобилей и запустить новые экскурсии: например, по маршруту от горной Олимпийской деревни до «Роза Вейк парка» на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря.
«Мы внедряем электротранспортные решения в нашу практику, чтобы повысить комфорт для гостей курорта, сэкономить их время и подарить максимум позитивных впечатлений. Люди наслаждаются прогулкой по Роза Долине, находят здесь уникальную атмосферу и любопытные архитектурные решения в окружении впечатляющих горных ландшафтов. Ну а то, что нам удалось добиться этого с помощью современных зеленых технологий, отнесем к правилам хорошего тона», — прокомментировал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
С 2018 года на курорте реализуют стратегию устойчивого развитие, в нее входит и использование экологически чистого транспорта. Напомним, летом здесь открыли первую в Сочи электрозаправочную станцию.