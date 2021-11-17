В Краснодаре на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы заменят светофоры

С 16 ноября на перекресте Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы временно отключили светофоры для замены оборудования

Светофоры там не будут работать до 16:00 18 ноября. За это время рабочие Специализированного монтажно-эксплуатационного управления заменят старое светофорное оборудование.