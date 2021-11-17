В Краснодаре на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы заменят светофоры

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 16 ноября на перекресте Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы временно отключили светофоры для замены оборудования

Светофоры там не будут работать до 16:00 18 ноября. За это время рабочие Специализированного монтажно-эксплуатационного управления заменят старое светофорное оборудование.

Пока светофоры выключены, регулировкой движения займутся сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

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В Краснодаре на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы заменят светофоры
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