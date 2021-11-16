В Краснодаре из-за последствий коронавируса скончался актер драмтеатра Станислав Сальников

© Фото со страницы в фейсбук Валерия Блохина

© Фото со страницы в фейсбук Валерия Блохина

О смерти заслуженного артиста России Станислава Сальникова рассказал его друг член Союза Художников России, член-корреспондент РАХ Валерий Блохин

16 ноября Валерий Блохин написал в своем аккаунте в фэйсбук о смерти заслуженного артиста России, бывшего актера театра драмы Краснодара Станислава Сальникова.

«Сегодня ночью ушел из жизни наш друг заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников», — написал Блохин в своем аккаунте в фэйсбук. Он уточнил, что причиной смерти стал коронаиврус. В Краснодарском театре драмы выразили соболезнования в связи со смертью Станислава Сальникова.

Читайте также: В Краснодаре умер джазовый музыкант Эльхан Атакишиев

«Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста», — сообщается в посте на официальной странице театра в инстаграм.