В Краснодаре из-за последствий коронавируса скончался актер драмтеатра Станислав Сальников

Краснодарский край

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  • © Фото со страницы в фейсбук Валерия Блохина
    © Фото со страницы в фейсбук Валерия Блохина

О смерти заслуженного артиста России Станислава Сальникова рассказал его друг член Союза Художников России, член-корреспондент РАХ Валерий Блохин

16 ноября Валерий Блохин написал в своем аккаунте в фэйсбук о смерти заслуженного артиста России, бывшего актера театра драмы Краснодара Станислава Сальникова.

«Сегодня ночью ушел из жизни наш друг заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников», — написал Блохин в своем аккаунте в фэйсбук.

Он уточнил, что причиной смерти стал коронаиврус.

В Краснодарском театре драмы выразили соболезнования в связи со смертью Станислава Сальникова.

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«Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста», — сообщается в посте на официальной странице театра в инстаграм.

Станислав Сальников родился с Сухуми 10 октября 1948 года. Он окончил Театральное училище Щепкина при Малом театре. Сальников работал в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска, в русском театре драмы. С 1990 года он был ведущим мистером сцены Краснодарского драмтеатра.

Искусство Коронавирус Краснодар Театры

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