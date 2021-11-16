Отели Анапы впервые присоединились к международному бренду

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Анапы
    © Фото пресс-службы администрации Анапы

Два анапских отеля на курорте Miracleon стали частью бренда Accor

Инвестор анапского курорта Miracleon Валерий Димоев и гендиректор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф подписали соглашение на использование брендов Accor по франшизе в двух новых пятизвездочных отелях.

На мероприятии присутствовал мэр Анапы Василий Швец. Он отметил, что появление на курорте отелей под брендом Accor сделает его привлекательнее и повысит качество гостиничного сервиса в целом.

«В Краснодарский край приезжают туристы с высокими стандартами. Нам важно, чтобы они захотели вернуться снова. В регионе уже работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них — под брендами международных сетей. Но мы по-прежнему нуждаемся в современных комплексах, чтобы удовлетворить растущие потребности в качественном и комфортном отдыхе, создать здоровую конкуренцию и стимулировать развитие всего направления», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Отель Great Eight в 2022 году начнет принимать гостей под брендом Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*. Второй отель откроют в 2024–2025 году и назовут Swissotel Resort Anapa Miracleon Beach 5*.

«Это необходимый шаг к узнаваемости Анапы не только в России, но и в мире. Бренд Accor — крупнейший гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах. Подобные события подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать туризм. Благодарю губернатора за поддержку, без нее мы бы гораздо позже вышли на международный уровень», — поделился Димоев.

Анапа Василий Швец Вениамин Кондратьев Курорты и туризм Международное сотрудничество отдых Отели

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