Отели Анапы впервые присоединились к международному бренду

Инвестор анапского курорта Miracleon Валерий Димоев и гендиректор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф подписали соглашение на использование брендов Accor по франшизе в двух новых пятизвездочных отелях.

На мероприятии присутствовал мэр Анапы Василий Швец. Он отметил, что появление на курорте отелей под брендом Accor сделает его привлекательнее и повысит качество гостиничного сервиса в целом.

«В Краснодарский край приезжают туристы с высокими стандартами. Нам важно, чтобы они захотели вернуться снова. В регионе уже работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них — под брендами международных сетей. Но мы по-прежнему нуждаемся в современных комплексах, чтобы удовлетворить растущие потребности в качественном и комфортном отдыхе, создать здоровую конкуренцию и стимулировать развитие всего направления», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.