За два года в «РН-Краснодарнефтегаз» сдали на переработку 15 тонн бумаги

«РН-Краснодарнефтегаз» передал на утилизацию 15 тонн отработанной бумаги и вторсырья за два года

В «РН-Краснодарнефтегаз», дочернем обществе «Роснефти», реализуют программу по сбору и сдаче использованной бумаги на переработку. За два года предприятие передало более 15 тонн вторсырья на перерабатывающий завод. Там бумагу обрабатывают, чтобы нельзя было восстановить текст, и производят из нее новую продукцию.

В целях экономии бумаги «РН-Краснодарнефтегаз» поэтапно переходит к электронному документообороту. Сейчас документы на бумажных носителях используют, только когда этого требует законодательство.