За два года в «РН-Краснодарнефтегаз» сдали на переработку 15 тонн бумаги

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«РН-Краснодарнефтегаз» передал на утилизацию 15 тонн отработанной бумаги и вторсырья за два года

В «РН-Краснодарнефтегаз», дочернем обществе «Роснефти», реализуют программу по сбору и сдаче использованной бумаги на переработку. За два года предприятие передало более 15 тонн вторсырья на перерабатывающий завод. Там бумагу обрабатывают, чтобы нельзя было восстановить текст, и производят из нее новую продукцию.

В целях экономии бумаги «РН-Краснодарнефтегаз» поэтапно переходит к электронному документообороту. Сейчас документы на бумажных носителях используют, только когда этого требует законодательство.

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Также компания внедряет системы и процедуры, нацеленные на минимизацию отходов, увеличение доли их повторного использования и в итоге — на переход к экономике замкнутого цикла.

В пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз» отметили, что 15 ноября во всем мире отмечают день вторичной переработки, которая позволяет решить проблемы ограниченности ресурсов и загрязнения окружающей среды. Бережное отношение к ресурсам — часть корпоративной культуры «Роснефти». С января по сентябрь предприятия «Роснефти» сдали на переработку более 200 тонн бумаги и картона. Из такого количества макулатуры можно изготовить более 5 млн школьных тетрадей. Каждая тонна переработанной бумаги сохраняет 1 тыс. кВт электроэнергии и 200 куб. метров воды.

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