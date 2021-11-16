На Черноморском побережье пройдет ураган

В Краснодарском крае 16 ноября синоптики обещают сильный ветер. На Черном море пройдет ураган

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем воздух прогреется до 5 °C. Ночью похолодает до -1 °C. Днем осадков не ожидается, будет дуть ветер со скоростью до 15 м/с.

По данным синоптиков краснодарского гидрометцентра 16 ноября в крае переменная облачность без осадков. Местами в юго-восточных и предгорных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем потеплеет до 3-8 °C.

На Черноморском побережье ожидается сильный ветер 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. На участке от Анапы до Магри пройдет ураган — там ожидается ветер со скоростью 33-38 м/с.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил в инстаграме, что 16 ноября ураган также ожидают на территории города. Порывы ветра достигнут 33-38 м/с.

Сильный ветер в Новороссийске начался еще ночью. Кадрами происшествий очевидцы поделились в социальных сетях. Мужчина снял на видео, как на припаркованную машину упала кровля.