Театры и музеи Краснодара оставили закрытыми еще минимум на неделю

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за коронавируса театры и музеи в Краснодаре откроют не раньше 22 ноября

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края оставил в силе коронавирусные ограничения до 21 ноября. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в кафе и рестораны пускают только с QR-кодами о вакцинации, как и в торговые центры на курортах. 

13 ноября творческое объединение «Премьера» опубликовало информацию о переносах спектаклей Нового театра кукол, Муниципального концертного зала и Дворца искусств. Об изменениях в работе Молодежного театра «Премьера» не сообщила, однако билеты на даты до 25 ноября через сайт купить нельзя.

Читайте также:

В кассах Театра драмы, «Одного театра» и музея Коваленко журналистке Юга.ру сообщили, что все запланированные до 21 ноября мероприятия отменили. 

Напомним, с 25 октября жители и гости края могли попасть в музеи и театры только по QR-кодам. На время нерабочей недели спектакли отменили, а выставки приостановили. Больше учреждения культуры не открывались из-за продления ограничений. Аналогичная ситуация сложилась и с кинотеатрами.

Коронавирус Музеи Театры Эпидемии

Новости

Театры и музеи Краснодара оставили закрытыми еще минимум на неделю
Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 35 рублей
В Краснодаре женщина проехала на красный и сбила двух детей
7-летняя девочка умерла в ковидном госпитале в Усть-Лабинске
На Кубани почти у 500 человек за сутки обнаружили коронавирус
В Горячем Ключе столкнулось четыре автомобиля. Есть погибшие и пострадавшие

Лента новостей

«Вдвое сложнее»
12 ноября, 08:45
«Вдвое сложнее»
Как живется с QR-кодами ресторанам Краснодара
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
12 ноября, 19:20
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Считаем при помощи аэрофотосъемки
Инклюзивная среда
12 ноября, 18:15
Инклюзивная среда
Как в Краснодаре создают среду равных возможностей для разных детей

Реклама на сайте