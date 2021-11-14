Театры и музеи Краснодара оставили закрытыми еще минимум на неделю

Из-за коронавируса театры и музеи в Краснодаре откроют не раньше 22 ноября

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края оставил в силе коронавирусные ограничения до 21 ноября. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в кафе и рестораны пускают только с QR-кодами о вакцинации, как и в торговые центры на курортах.

13 ноября творческое объединение «Премьера» опубликовало информацию о переносах спектаклей Нового театра кукол, Муниципального концертного зала и Дворца искусств. Об изменениях в работе Молодежного театра «Премьера» не сообщила, однако билеты на даты до 25 ноября через сайт купить нельзя.