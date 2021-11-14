Кинотеатры в Краснодарском крае не откроются до 21 ноября

После этого в инстаграме сети кинотеатров «Монитор» (в Краснодаре кинотеатры находятся в ТРЦ «Красная Площадь», «СБС» и «Сити-центр») объявили , что ждут зрителей с 22 ноября. На сайте сети появилось соответствующее уведомление.

Как писали Юга.ру, 12 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил , что все ковидные ограничения продлили до 21 ноября.

Кинотеатры «Киномакс» (ТРЦ «Галерея») и «Формула кино» (ТРЦ «ОZ МОЛЛ) не разместили аналогичные объявления в соцсетях. Однако, на сайтах обеих сетей нельзя купить билеты на ближайшие даты. Журналистка Юга.ру взяла комментарий у представителей сетей — те подтвердили, что до 21 ноября кинотеатры не откроются.

Напомним, с 25 октября попасть в кинотеатры можно было только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. На время нерабочей недели кинотеатры закрыли совсем, а после они так и не заработали.

В крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия, в кафе и ресторанах на всей территории региона требуют QR-коды.