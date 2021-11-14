Кинотеатры в Краснодарском крае не откроются до 21 ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанские кинотеатры остались временно закрытыми из-за коронавируса

Как писали Юга.ру, 12 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что все ковидные ограничения продлили до 21 ноября. 

После этого в инстаграме сети кинотеатров «Монитор» (в Краснодаре кинотеатры находятся в ТРЦ «Красная Площадь», «СБС» и «Сити-центр») объявили, что ждут зрителей с 22 ноября. На сайте сети появилось соответствующее уведомление. 

  • © Скриншот с сайта сети «Монитор»
    © Скриншот с сайта сети «Монитор»

Кинотеатры «Киномакс» (ТРЦ «Галерея») и «Формула кино» (ТРЦ «ОZ МОЛЛ) не разместили аналогичные объявления в соцсетях. Однако, на сайтах обеих сетей нельзя купить билеты на ближайшие даты. Журналистка Юга.ру взяла комментарий у представителей сетей — те подтвердили, что до 21 ноября кинотеатры не откроются.     

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Напомним, с 25 октября попасть в кинотеатры можно было только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. На время нерабочей недели кинотеатры закрыли совсем, а после они так и не заработали.

В крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия, в кафе и ресторанах на всей территории региона требуют QR-коды.

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Кинотеатры в Краснодарском крае не откроются до 21 ноября
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