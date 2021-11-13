В Краснодаре из-за ремонта будет частично закрыта улица Зиповской

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

С 13 ноября в Краснодаре из-за ремонта водителям будет сложно проехать по улице Зиповской

В Краснодаре начали ремонт улицы Зиповской от Ростовского Шоссе до Московской. Работы продлятся до 27 ноября. На участке дороги выполнят замену старого асфальта, установят новые бордюры и поднимут горловины ливневых колодцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

На время ремонта частично ограничат движение транспорта по одной полосе в обе стороны. Там установят временные знаки и ограждения.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, к ремонту дороги приступают раньше планируемого срока.

«Пока погода позволяет, планируем до середины декабря привести в порядок участок Зиповской — здесь обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части», — добавил Архипов.

Напомним, до 25 декабря частично закрыт проезд по улице Дальней от Гаражной до Рашпилевской. Там реконструируют трубопровод.

Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре из-за ремонта будет частично закрыта улица Зиповской
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