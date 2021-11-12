Улицу Красную в Краснодаре не будут перекрывать на выходные

В Краснодаре 13–14 ноября улицу Красную не будут превращать в пешеходный бульвар

В Краснодаре решили не перекрывать улицу Красную на выходные дни. 13–14 ноября дорога будет открыта для автомобилистов. Это сделано, чтобы избежать массового скопления людей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко сказал, что из-за ужесточения антиковидных мер во всем крае Красную решили не превращать в пешеходный бульвар, чтобы снизить риск роста заболеваемости коронавирусом.