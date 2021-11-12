Улицу Красную в Краснодаре не будут перекрывать на выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Краснодаре 13–14 ноября улицу Красную не будут превращать в пешеходный бульвар

В Краснодаре решили не перекрывать улицу Красную на выходные дни. 13–14 ноября дорога будет открыта для автомобилистов. Это сделано, чтобы избежать массового скопления людей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко сказал, что из-за ужесточения антиковидных мер во всем крае Красную решили не превращать в пешеходный бульвар, чтобы снизить риск роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, для пешеходов Красную уже закрывали во внерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

Кроме того, в крае продолжает действовать ряд ограничений. В кафе и рестораны пускают только посетителей с QR-кодами, а кинотеатры остаются закрытыми.

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