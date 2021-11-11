Краснодар снова встал в 10-балльных пробках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 11 ноября в Краснодаре зафиксировали 10-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 11 ноября заторы на дорогах Краснодара достигли пика и составили 10 баллов. 

Самыми загруженными оказались улицы: Уральская и Сормовская по направлению из центра и Тургенева в сторону Кубанской Набережной. Не характерно плотное движение зафиксировали на улицах Мачуги (8 баллов) и  Дзержинского в сторону центра (8 баллов).

В самой большой пробке простояли водители на Восточном обходе. Там затор растянулся на 9 км от улицы Адыгейской до Богатырской. Пробка продержалась час 50 минут. 

На три часа в пробке застряли автомобилисты на улице Ялтинской и Уральской. По два часа простояли водители на Рашпилевской и Ставропольской. 

В соцсетях писали, что большой затор образовался на улице Северной. Там в районе ТЦ «Галерея» заметили пробку из общественного транспорта.

Автомобилисты Краснодара жалуются на 10-балльные заторы уже не первый день. Сначала о пробках в соцсетях написали во вторник. В телеграме заторы связали с массовым отказом людей от трамваев.

В среду жаловались на пробку в районе Ростовского шоссе.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки

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