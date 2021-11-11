Краснодар снова встал в 10-балльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 11 ноября заторы на дорогах Краснодара достигли пика и составили 10 баллов.

Самыми загруженными оказались улицы: Уральская и Сормовская по направлению из центра и Тургенева в сторону Кубанской Набережной. Не характерно плотное движение зафиксировали на улицах Мачуги (8 баллов) и Дзержинского в сторону центра (8 баллов).

В самой большой пробке простояли водители на Восточном обходе. Там затор растянулся на 9 км от улицы Адыгейской до Богатырской. Пробка продержалась час 50 минут.

На три часа в пробке застряли автомобилисты на улице Ялтинской и Уральской. По два часа простояли водители на Рашпилевской и Ставропольской.

В соцсетях писали, что большой затор образовался на улице Северной. Там в районе ТЦ «Галерея» заметили пробку из общественного транспорта.