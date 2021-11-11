Задержан второй экс-полицейский из Геленджика, которого подозревают в избиении и вымогательстве денег

11 ноября в Следственном комитете сообщили о задержании второго фигуранта дела о превышении полномочий и мошенничестве в структуре полиции Геленджика

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в августе двух полицейских из Геленджика объявили в федеральный розыск за избиение сотрудников строительной компании и вымогательство у них денег.

© Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

13 августа появилась информация о задержании одного фигуранта дела — это 33-летний сотрудник полиции курорта. Ему предъявили обвинение по п.«а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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По данным следствия, в июле он вместе с еще одним полицейским перегородил дорогу машину с представителями строительной компании. Один из сотрудников правоохранительных органов открыл водительскую дверь и ударил водителя, после чего задержал его. Второго пассажира также задержали и доставили в отдел. Там им начали угрожать и требовать 1,7 млн рублей. В итоге представители компании согласились отдать деньги, передача проходила в два этапа. Одну часть отдал один из потерпевших, сняв их с карты. Вторую часть суммы привезла позже родственница потерпевшего. После передачи денег, задержанных отпустили, о случившемся они рассказали правоохранителям.

Следователи выяснили, что к преступлению причастны еще двое полицейских, прикомандированных в отдел полиции Геленджика из другого региона. Против них возбудили уголовное дело о превышении должностных с применением специальных средств (п.«а,б» ч.3 ст.286 УК РФ). Еще один сотрудник полиции — друг 33-летнего фигуранта уголовного дела — обвинялся в мошенничестве. 11 ноября сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали второго фигуранта дела, который ранее скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Это не единичный случай задержания сотрудников полиции в Краснодарском крае. Так, Юга.ру писали, что в Краснодаре в июле за превышение должностных полномочий задержали полицейских. Они подозреваются в получении взяток. В итоге у задержанных изъяли 1 млн рублей. Еще один случай произошел в августе. Тогда сотрудники Краснодарского линейного управления МВД на транспорте попались на торговле наркотиками. Они пытались продать 1 кг запрещенных препаратов. В Геленджике против инспектора ППС возбудили уголовное дело за взятку.