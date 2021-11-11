В горах Кубани похолодает до -12 °C

С 11 ноября в Краснодарском крае прогнозируется резкое понижение ночных температур, а в предгорных районах возможен мокрый снег

Напомним, с начала недели в регионе начала портиться погода, синоптики пообещали , что выпадут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а температура воздуха резко понизится. Затем на Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде и экстренное по смерчам.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что в четверг, 11 ноября, в регионе будет переменная облачность. Вечером и ночью в предгорных районах и горах прогнозируют мокрый снег с последующим налипанием и просто снег.

Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, а в восточной половине края опустится до -5…-10 °C. В горах еще холоднее: -7…-12 °C. Днем синоптики обещают 3-8 °C (в горах -5…0 °C).

На Черноморском побережье на участке от Джубги до Магри местами пройдет небольшой дождь. Ветер 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с, а в утренние часы — до 20 м/с. Самый сильный ветер в этот день ожидается в Новороссийске — 18-23 м/с. Температура воздуха днем 5-10 °C, по югу будет до 13 °C.

В Краснодаре сегодня без осадков. Ветер 5-10 м/с. Столбики термометров в ночные часы зафиксируют температура -4…-2 °C. Днем будет 6-8 °C.