В соцсетях люди собрали деньги на ноутбук пенсионеру из кубанского села, чтобы он смог освоить новую профессию

За 2,5 года накопить получилось всего 20 тыс. рублей. Но на покупку этого не хватало. Зимой пенсионер совсем не мог откладывать деньги, потому что большая часть уходила на оплату отопления. Тогда он решил попросить помощи у фонда «Нужна помощь».

Пенсионер Михаил Александрович живет вместе со своей женой в одном из сел Краснодарского края. Они получают пенсию по 10 тыс. рублей. Дети им не помогают. Поэтому он начал откладывать деньги на ноутбук, чтобы освоить новую профессию и научиться зарабатывать.

Сбор средств организовала автор «Таких дел» Евгения Волункова. Помочь через фонд не получилось и она объявила сбор средств на ноутбук на своей странице в фейсбуке. 27 октября она написала, что удалось собрать 20 тыс. рублей. Вечером того же дня она рассказала, что сумма достигла 48 тыс. рублей.

«Когда сумма собралась, я позвонила Михаилу Александровичу, чтобы узнать адрес, но он весь день не брал трубку. Потом я перезвонила с другого номера, он ответил, но разговаривал очень настороженно. Оказалось, что ему сказали, что не бывает так, чтобы посторонний человек просто захотел помочь, поэтому, наверное, это мошенник. Я объяснила, что мне от него ничего не нужно, кроме адреса. После этого я купила ноутбук и отправила по почте. Михаил Александрович мне потом сказал, что не может поверить в случившееся», — рассказала организатор сбора.

После покупки ноутбука даже остались деньги — 7 тыс. рублей. Их девушка перевела на карту пенсионеру.